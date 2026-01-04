Venezuela Maduro catturato arriva agli uffici della DEA a New York

Il convoglio con il presidente venezuelano Nicolas Maduro, recentemente catturato, è giunto presso gli uffici della DEA a New York. Questa notizia segnala un importante sviluppo nelle dinamiche politiche e giudiziarie legate alla leadership in Venezuela. La presenza di Maduro negli Stati Uniti potrebbe avere ripercussioni sulla situazione internazionale e sulle relazioni diplomatiche tra i paesi coinvolti.

Un convoglio con a bordo il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato, è arrivato agli uffici della Drug Enforcement Administration (DEA) a New York. Maduro e sua moglie, sequestrati durante la notte dalla loro casa in una base militare, sono stati inizialmente portati a bordo di una nave da guerra statunitense, diretti ad affrontare un'incriminazione del Dipartimento di Giustizia che li accusa di partecipazione a una cospirazione narco-terroristica.

Maduro augura buon anno agli agenti appena sbarcato a New York

