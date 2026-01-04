Il Venezuela ha recentemente visto un cambiamento nel suo panorama politico, con dichiarazioni di Emmanuel Macron che affermano come il popolo venezuelano sia ora libero dalla dittatura di Nicolás Maduro. La situazione ha suscitato reazioni internazionali, sottolineando le tensioni tra il governo e le libertà fondamentali dei cittadini venezuelani. Questo evento rappresenta un momento di svolta per il paese, segnando un possibile punto di ripresa verso una maggiore libertà e democrazia.

“Il popolo venezuelano è ora libero dalla dittatura di Nicolás Maduro e non può che gioire. Prendendo il potere e calpestando le libertà fondamentali, Nicolás Maduro ha seriamente minato la dignità del suo stesso popolo. La transizione imminente dovrà essere pacifica, democratica e rispettosa della volontà del popolo venezuelano. Ci auguriamo che il Presidente Edmundo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

