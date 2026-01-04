La situazione in Venezuela continua a destare attenzione internazionale, con l’Europa che si mostra divisa tra il sostegno a una transizione democratica e il rispetto degli impegni internazionali. Mentre Von der Leyen e Picierno esprimono posizioni diverse, la comunità europea si trova a dover bilanciare principi di democrazia e sovranità, osservando da vicino gli sviluppi nel paese sudamericano senza intervenire direttamente.

L’Ue è soltanto spettatrice: Von der Leyen invoca una «transizione democratica», Picierno (piddina, numero due dell’Eurocamera) accusa «autocrazie e cleptocrazie». Si chiama «sindrome del due di bastoni quando l’asso di briscola è denari». Irrispettoso? Può darsi, ma ormai il mondo assomiglia al tavolo da gioco cinico e terribile delle guerre di potenza. L’Europa è affetta anche dal complesso di Elly Schlein così ben descritto da Nanni Moretti: dico cose e vedo gente. La segretaria del Pd, dopo il blitz di Donald Trump, fa sapere di aver sentito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per «esprimere preoccupazione per quanto sta accadendo in Venezuela». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Venezuela, l’Europa travolta balbetta: «Sì al cambio di regime, ma si rispetti la Carta Onu»

C’è un dato che oggi salta agli occhi più di ogni altro: in Europa, davanti alle forzature di Trump sul Venezuela, quasi tutti balbettano. Uno solo ha parlato da leader vero. Pedro Sánchez. Non ha cercato scorciatoie, non ha fatto equilibrismi, non si è nascosto di - facebook.com facebook

Troppo debole la reazione dell’Europa all’attacco americano a #Maduro. Liberarsi di un narcodittatore, criminale e torturatore, e’ una buona notizia per il popolo del #Venezuela che speriamo quanto prima abbia un governo legittimo, ma l’ennesima aggressio x.com