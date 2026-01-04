Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha invitato la popolazione a preservare la pace e l’ordine nel Paese. La recente presa di posizione delle Forze armate bolivariane, che riconoscono la presidenza di Rodriguez, rappresenta un importante sviluppo nel quadro politico venezuelano. In questo contesto, è fondamentale seguire con attenzione le evoluzioni e le dichiarazioni ufficiali per comprendere le future dinamiche nazionali.

Il ministro della Difesa del Venezuela e capo delle Forze armate boliviariane (Fanb), Vladimir Padrino Lo'pez, ha rivolto oggi un appello alla popolazione civile a mantenere "la pace e l'ordine". Lo ha fatto riapparendo in pubblico in una trasmissione della televisione statale Venezolana de Televisio'n (Vtv) dove si e' mostrato in tenuta militare e accompagnato da altri 15 alti ufficiali dell'esercito. "La patria continua, deve riprendere il suo cammino e lunedi' assisteremo a un atto istituzionale come l'insediamento del nuovo parlamento", ha aggiunto, sottolineando che "e' stato attivato nella totalita' dello spazio geografico lo stato di emergenza". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Venezuela, l'Esercito riconosce la presidenza di Rodriguez | Video

Leggi anche: Venezuela,esercito riconosce Rodriguez

Leggi anche: Venezuela, l’esercito riconosce Rodriguez presidente ad interim. Rubio: “Illegittima”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo; Venezuela, esercito riconosce Delcy Rodriguez come presidente; Venezuela, Rodriguez presidente ad interim: il sì dell'esercito e l'avvertimento di Rubio; L'esercito riconosce Rodríguez, ma Rubio: “Non è legittima”. Trump: faccia le cose giuste o pagherà.

Venezuela: esercito riconosce Rodriguez presidente ad interim - L'esercito venezuelano ha riconosciuto oggi la vicepresidente Delcy Rodriguez come presidente ad ... ilsole24ore.com