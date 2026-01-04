Venezuela l' Esercito riconosce la presidenza di Rodriguez | Video

Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha invitato la popolazione a preservare la pace e l’ordine nel Paese. La recente presa di posizione delle Forze armate bolivariane, che riconoscono la presidenza di Rodriguez, rappresenta un importante sviluppo nel quadro politico venezuelano. In questo contesto, è fondamentale seguire con attenzione le evoluzioni e le dichiarazioni ufficiali per comprendere le future dinamiche nazionali.

Il ministro della Difesa del Venezuela e capo delle Forze armate boliviariane (Fanb), Vladimir Padrino Lo'pez, ha rivolto oggi un appello alla popolazione civile a mantenere "la pace e l'ordine". Lo ha fatto riapparendo in pubblico in una trasmissione della televisione statale Venezolana de Televisio'n (Vtv) dove si e' mostrato in tenuta militare e accompagnato da altri 15 alti ufficiali dell'esercito. "La patria continua, deve riprendere il suo cammino e lunedi' assisteremo a un atto istituzionale come l'insediamento del nuovo parlamento", ha aggiunto, sottolineando che "e' stato attivato nella totalita' dello spazio geografico lo stato di emergenza".

