Venezuela l’escalation voluta da Rubio che calpesta la legge e il diritto internazionale

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, promosso da Rubio, solleva questioni sulla legalità e sul rispetto del diritto internazionale. La situazione ha suscitato un intenso dibattito negli USA, con opinioni contrastanti sulla legittimità dell’azione e sulle sue implicazioni geopolitiche. In questo contesto, è importante analizzare i motivi e le conseguenze di questa escalation, valutando gli aspetti giuridici e diplomatici coinvolti.

L'operazione Usa in Venezuela sta scatenando un acceso dibattito negli Stati Uniti circa la sua legittimità. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato la cattura notturna del leader venezuelano Nicolás Maduro e della moglie, accusati di narco-terrorismo e di altri capi di imputazione. L'intervento, definito da Trump come un "attacco su larga scala", ha previsto raid mirati delle forze speciali e bombardamenti selettivi, culminati con il trasferimento della coppia su una nave da guerra statunitense diretta a New York per il processo. Se da un lato l'amministrazione lo presenta come un'azione legale e chirurgica per far rispettare la giustizia, dall'altro critici autorevoli – tra cui l'editoriale del New York Times – lo bollano come una palese violazione del diritto internazionale. L'Unione Africana esprime la sua solidarietà con il Venezuela e ribadisce l'impegno per la pace L'Unione Africana ha esortato al rispetto del diritto internazionale per evitare qualsiasi escalation e preservare la pace e la stabilità regionali La democrazia non si esporta con le bombe. Abbiamo sempre contrastato Maduro, ma Trump vuole un ordine internazionale di forza e affari. L'Europa si attivi subito per la de-escalation in #Venezuela.

