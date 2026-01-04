Venezuela Leonardo DiCaprio ‘fermato’ dall’attacco Usa | cosa è successo

Leonardo DiCaprio ha annullato la partecipazione al 36esimo Palm Springs International Film Festival a causa di tensioni con gli Stati Uniti. L’attore, previsto tra i premiati, non ha potuto presenziare al gala in California, con ripercussioni sulla sua presenza e sul riconoscimento. La situazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni politiche tra Venezuela e USA, che hanno influenzato anche eventi internazionali e personalità del settore.

Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera

Rifondazione Comunista prende posizione dopo l'attacco degli Usa contro il Venezuela: "Chiediamo che il governo e il parlamento italiani condannino l'aggressione imperialista Nord americana e invitiamo alla mobilitazione per la cessazione immediata dei b

