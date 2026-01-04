Venezuela Leonardo DiCaprio ‘fermato’ dall’attacco Usa | cosa è successo
Leonardo DiCaprio ha annullato la partecipazione al 36esimo Palm Springs International Film Festival a causa di tensioni con gli Stati Uniti. L’attore, previsto tra i premiati, non ha potuto presenziare al gala in California, con ripercussioni sulla sua presenza e sul riconoscimento. La situazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni politiche tra Venezuela e USA, che hanno influenzato anche eventi internazionali e personalità del settore.
(Adnkronos) – L'attacco statunitense al Venezuela 'ferma' Leonardo DiCaprio. L'attore ha dovuto dare forfait al Gala di premiazione del 36esimo Palm Springs International Film Festival – in corso in questi giorni nella Valle di Coachella, nel Sud della California – dove ieri, sabato 3 gennaio, avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
