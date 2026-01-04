Venezuela le sconcertanti parole di Provenzano su Meloni

Il Venezuela torna al centro dell’attenzione politica italiana, questa volta a causa delle recenti dichiarazioni di Provenzano su Meloni. Le sue parole hanno suscitato stupore e polemiche, evidenziando ancora una volta le tensioni tra le diverse posizioni politiche sul tema Maduro. Un episodio che mette in luce le opinioni divergenti e le complessità della questione venezuelana nel panorama nazionale.

Siamo alle solite. La sinistra sta dalla parte sbagliata anche nella vicenda di Maduro. "Una dichiarazione grave, a tratti incredibile. Ma anche insostenibile, non solo sul piano del diritto internazionale, considerato che in Venezuela vivono 160mila nostri connazionali e che potremmo svolgere un ruolo di mediazione. Si concentri piuttosto sulla liberazione di Alberto Trentini". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del Pd, commentando le parole della premier Meloni sulla crisi in Venezuela. "Occorre fare prima possibile una discussione in Parlamento.

