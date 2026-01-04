Venezuela le foto diffuse dalla Casa Bianca di Trump che monitora ' l' operazione Maduro'
La Casa Bianca ha diffuso alcune immagini che ritraggono il presidente Donald Trump durante il monitoraggio delle operazioni militari in Venezuela, mirate alla cattura di Nicolás Maduro. Le foto offrono uno sguardo sulle attività di supervisione statunitensi in un contesto di tensione politica e militare nella regione.
La Casa Bianca ha pubblicato delle foto che mostrano il presidente Donald Trump mentre monitora l’operazione militare statunitense in Venezuela, per la cattura del leader Nicolàs Maduro. Maduro è stato portato via dal Paese insieme a sua moglie e il presidente Usa ha dichiarato che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela almeno temporaneamente, sfruttando le sue vaste riserve di petrolio per venderle ad altre nazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
