La Casa Bianca ha diffuso alcune immagini che ritraggono il presidente Donald Trump durante il monitoraggio delle operazioni militari in Venezuela, mirate alla cattura di Nicolás Maduro. Le foto offrono uno sguardo sulle attività di supervisione statunitensi in un contesto di tensione politica e militare nella regione.

La Casa Bianca ha pubblicato delle foto che mostrano il presidente Donald Trump mentre monitora l’operazione militare statunitense in Venezuela, per la cattura del leader Nicolàs Maduro. Maduro è stato portato via dal Paese insieme a sua moglie e il presidente Usa ha dichiarato che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela almeno temporaneamente, sfruttando le sue vaste riserve di petrolio per venderle ad altre nazioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, le foto diffuse dalla Casa Bianca di Trump che monitora 'l'operazione Maduro'

Leggi anche: Dalla casa bianca a Caracas, Trump ordina le covert actions contro Maduro

Leggi anche: Trump e le minacce a Maduro: «Se vuoi salvarti, dimettiti e lascia il Venezuela». Da Caracas telefonano alla Casa Bianca, ma nessuno risponde

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela, Maduro catturato arriva agli uffici della DEA a New York; Venezuela, la falsa foto della cattura di Maduro da parte degli USA; Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a Brooklyn; Aurora Livoli è la giovane trovata morta nel cortile a Milano, identificata con la diffusione delle immagini.

Venezuela, le foto diffuse dalla Casa Bianca di Trump che monitora 'l'operazione Maduro' - (LaPresse) La Casa Bianca ha pubblicato delle foto che mostrano il presidente Donald Trump mentre monitora l'operazione militare statunitense ... stream24.ilsole24ore.com

Venezuela, la falsa foto della cattura di Maduro da parte degli USA - I media americani parlano di un trasporto in elicottero verso una nave militare. msn.com