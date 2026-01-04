Venezuela l' aereo con a bordo Maduro arriva a New York dopo la sua cattura
L’aereo con a bordo il leader venezuelano Nicolàs Maduro è arrivato a New York, dopo essere stato catturato dagli Stati Uniti. La vicenda segna un importante sviluppo nelle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione internazionale sulla situazione politica nel paese sudamericano.
Ecco l’aereo con a bordo il leader deposto Nicolàs Maduro, che arriva a New York dopo la sua cattura da parte degli Stati Uniti. L’azione drammatica ha coronato un’intensa campagna di pressione dell’amministrazione Trump sulla nazione sudamericana e sul suo presidente autocratico, e mesi di pianificazione segreta che hanno portato all’azione americana più decisa per ottenere un cambio di regime dall’invasione dell’Iraq del 2003. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela, almeno temporaneamente, e sfrutteranno le sue vaste riserve di petrolio per venderle ad altre nazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
