Venezuela la Cina protesta | Usa rilascino immediatamente Maduro – La diretta

Il 4 gennaio segnala un nuovo capitolo nella crisi venezuelana, con le tensioni tra Venezuela, Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolás Maduro e sua moglie, provocando una reazione internazionale. La Cina ha espresso protesta, chiedendo il rilascio immediato di Maduro. Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche e le implicazioni per la stabilità della regione.

Nuovi sviluppi oggi, 4 gennaio, per la crisi in Venezuela innescata dall’attacco di sabato degli Usa, che hanno catturato il presidente Nicolas Maduro e la moglie Celia Flores. Il ministero degli Esteri cinese ha espresso “seria preoccupazione per la detenzione forzata del presidente Maduro e di sua moglie da parte degli Stati Uniti e per la loro deportazione” aggiungendo che le azioni degli Usa “violano chiaramente il diritto internazionale e le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, nonché gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Pechino – riporta Xinhua – ha chiesto a Washington di “ rilasciare immediatamente ” il presidente venezuelano e sua moglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, la Cina protesta: “Usa rilascino immediatamente Maduro” – La diretta Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta Leggi anche: Maduro in carcere a Brooklyn, Delcy Rodriguez presidente ad interim. La Cina agli Usa: "Rilasciatelo immediatamente" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Attacco Usa in Venezuela, manifestazione a Roma il 5 gennaio: «Diritto internazionale violato, stop alle guerre»; Roma, protesta davanti all’ambasciata Usa: “Giù le mani dal Venezuela”; Iran e Venezuela, la strategia di Trump e l'attacco Usa nell'anniversario che uccise Soleimani; La Cina chiede agli Usa di 'liberare immediatamente' Maduro. Blitz Usa in Venezuela, Cina chiede l'immediata liberazione di Maduro - Lo ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale" ... tg24.sky.it

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro' - Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraff ... ansa.it

Venezuela-Usa, le notizie in diretta sull'attacco | La Cina chiede agli Usa di «liberare immediatamente» Maduro - Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie ... corriere.it

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro'. Gli Usa revocano le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi. La Corte Suprema: la vicepresidente Delcy Rodriguez assumer ad interim la presidenza #ANSA - facebook.com facebook

La Cina condanna blitz Usa in #Venezuela e leader @GOP parlano di ripetere operazione a Cuba x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.