Venezuela ira del Dragone I russi | liberare il dittatore

Le tensioni internazionali si intensificano con il Venezuela al centro delle attenzioni, mentre Russia, Iran, Messico, Cuba e Brasile manifestano opposizione a interventi esterni. UK e Spagna mantengono una posizione cauta, mentre Macron esprime soddisfazione. Israele e il leader Milei celebrano sviluppi favorevoli, in un quadro di complessi rapporti geopolitici e alleanze in evoluzione.

Iran, Messico, Cuba e Brasile contro il blitz. Cauti Uk e Spagna. Macron «soddisfatto». Israele e Milei in festa. Per anni Nicolás Maduro ha incarnato l’immagine di un potere apparentemente inattaccabile in Venezuela, nonostante una ricompensa multimilionaria fissata dagli Stati Uniti e un atto d’accusa federale reso pubblico nel 2020, che lo indicava come perno di un sistema di narcotraffico e collusioni terroristiche. Quel muro di impunità si è incrinato nelle prime ore di sabato, quando un’operazione militare statunitense ha portato alla cattura del presidente venezuelano e al suo trasferimento fuori dal Paese insieme alla moglie Cilia Flores. 🔗 Leggi su Laverita.info

