Venezuela in sella la vice di Maduro Trump avverte | Faccia cose giuste Poi annuncia | Ci serve la Groenlandia

In Venezuela, l’esercito ha riconosciuto Delcy Rodriguez come leader ad interim, dopo l’arresto dell’ex presidente da parte degli Stati Uniti. Nel frattempo, Donald Trump ha commentato la situazione, invitando a “fare le cose giuste” e ha menzionato, in modo provocatorio, la Groenlandia. La crisi politica e diplomatica nel paese si intensifica, con implicazioni che coinvolgono anche la scena internazionale.

L'esercito del Venezuela ha dichiarato di riconoscere Delcy Rodriguez, vicepresidente del deposto leader Nicolas Maduro, come leader ad interim del Paese, all'indomani dell'operazione militare con cui gli Usa hanno catturato l'ex presidente e lo hanno trasferito negli Stati Uniti affinché venga processato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di una decisione della Corte Suprema che ha nominato Rodriguez presidente ad interim per 90 giorni. La reazione da Washington è però prudente e minacciosa: "Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro", ha detto Donald Trump in un'intervista a T he Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Venezuela, la vice di Maduro Delcy Rodriguez presidente ad interim - In Venezuela il giorno dopo l'attacco Usa che ha portato alla cattura di Maduro, la vice Delcy Rodriguez è ... notizie.tiscali.it

Venezuela, chi è la vice di Maduro: il ritratto di Delcy Rodriguez - Nata a Caracas nel 1969, è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente dal 4 agosto 2017 al 14 giugno 2018. tg24.sky.it

«Questo è l'inizio della libertà, ma l'allerta resta alta»: sono le parole di un'italovenezuelana residente in Abruzzo, rilasciate all'Ansa, dopo il blitz americano a Caracas che ha portato all'arresto del presidente Maduro e della moglie con l'accusa di narcotraffico - facebook.com facebook

