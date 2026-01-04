Venezuela il ‘tesoro nero’ di Caracas | 300 miliardi di barili di petrolio che fanno gola a Trump

Il Venezuela possiede le maggiori riserve di petrolio al mondo, con oltre 300 miliardi di barili stoccati nel sottosuolo di Caracas. Questa vasta quantità di risorse naturali rappresenta un elemento chiave per l’economia nazionale e internazionale, attirando l’interesse di molti attori globali. La gestione di queste riserve è da tempo al centro di discussioni geopolitiche e strategiche, evidenziando l’importanza del settore petrolifero per il Paese.

(Adnkronos) – Un tesoro da oltre 300 miliardi di barili: è l'oro nero di Caracas, che detiene la maggior parte delle riserve mondiali di petrolio. E tra i motivi per cui – secondo numerosi osservatori – il paese dell'ormai deposto Nicolas Maduro è finito nel mirino degli Stati Uniti. Ad aver formalizzato le accuse è .

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Venezuela: alcuni elicotteri volano su Caracas, tra esplosioni e colonne di fumo - La Fase 2: Trump ha aspettato il «momento propizio», propedeutica la designazione del Cartello de los Soles nell’elenco delle organizzazioni terroristiche ... lastampa.it

L’attacco statunitense al Venezuela è l’ennesima conferma della fine del mondo per come lo conosciamo e della nascita di un nuovo sistema multipolare, basato su autocrazie neo-colonialiste e sfere di influenze. Prima lo capiamo, meglio sarà. di Adriano Bio - facebook.com facebook

Potrebbe essere un rapimento concordato #Maduro #Venezuela x.com

