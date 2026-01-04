venezuela i possibili scenari per il dopo maduro

La cattura di Nicolas Maduro e la sua detenzione negli Stati Uniti segnano un punto di svolta nella politica venezuelana. Questa vicenda apre diversi scenari sul futuro del paese, con la possibilità di un cambiamento di leadership o di nuove influenze esterne. La situazione resta complessa e in evoluzione, richiedendo un’analisi attenta delle dinamiche interne ed esterne che potrebbero determinare il percorso successivo del Venezuela.

Adesso cambia tutto, anzi, tutto è già cambiato: la cattura del leader del Venezuela Nicolas Maduro che si trova adesso in carcere a Brooklyn, Stati Uniti, apre nuovi e interessanti scenari per chi potrà guidare il Paese sudamericano nel prossimo futuro ben sapendo che la situazione è completamente in mano agli Usa. Le parole di Trump. " Guideremo il Paese fino ad una transizione sicura, propria e giudiziosa. Non vogliamo essere coinvolti, né che qualcun altro prenda il nostro posto e ritrovarci nella stessa situazione che abbiamo vissuto negli ultimi lunghi anni ", afferma il presidente americano Donald Trump spiegando che sono in corso colloqui, più che altro "designazioni", per capire chi potrà essere all'altezza della situazione venezuelana dopo Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

