Venezuela i 46 secondi del blitz | lei immobile a letto lui verso la porta così è finita l' era Maduro

Un blitz militare statunitense ha portato all’arresto di Nicolás Maduro nel complesso di Fuerte Tiuna a Caracas. L’operazione, durata circa 46 secondi, si è svolta nella residenza del presidente, con scene che hanno visto Maduro immobile a letto e altri membri della sua cerchia in fuga verso l’uscita. Questa azione segna un importante cambiamento nella scena politica venezuelana.

Come è stato catturato Nicolás Maduro: il colpo notturno e i 46 secondi che hanno cambiato la storia del Venezuela - Come è stato catturato Maduro: il blitz notturno degli Stati Uniti e le implicazioni internazionali. notizie.it

Attacco Usa di Trump in Venezuela e Maduro in carcere a New York, cosa sappiamo sul blitz e cosa succede ora - Le ultime notizie sull'attacco degli Stati Uniti al Venezuela deciso dal presidente Donald Trump e la cattura del dittatore Nicolas Maduro: la diretta ... virgilio.it

Così Maduro è stato catturato: l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | Trump: «Guideremo il Venezuela fino alla transizione» x.com

Chi e’ Maduro Bastano pochi secondi di video per capirlo. Lo avevo postato 5 anni fa. Sempre al fianco del #venezuelalibre - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.