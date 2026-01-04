Venezuela i 46 secondi del blitz | lei immobile a letto lui verso la porta così è finita l' era Maduro
Un blitz militare statunitense ha portato all’arresto di Nicolás Maduro nel complesso di Fuerte Tiuna a Caracas. L’operazione, durata circa 46 secondi, si è svolta nella residenza del presidente, con scene che hanno visto Maduro immobile a letto e altri membri della sua cerchia in fuga verso l’uscita. Questa azione segna un importante cambiamento nella scena politica venezuelana.
L'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro nel complesso fortificato di Fuerte Tiuna a Caracas ha raggiunto il suo momento culminante nella camera da letto della coppia presidenziale, situata al piano terra della residenza.Secondo la dettagliata ricostruzione fornita dal presidente Donald Trump, l'irruzione delle unità speciali Delta Force nella stanza è durata esattamente 46 secondi: un tempo brevissimo che sottolinea l'efficienza e la precisione del blitz. Gli incursori, dopo aver fatto saltare la corrente elettrica e superato le barriere di sicurezza, hanno colto Maduro e la moglie Cilia Flores completamente impreparati mentre dormivano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
