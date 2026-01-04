Venezuela Guillermo Mariotto | Maduro una disgrazia Era meglio se Trump non interveniva

Guillermo Mariotto, stilista e giudice di Ballando con le Stelle di origini italo-venezuelane, si è espresso sull’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte delle forze statunitensi, commentando che questa situazione rappresenta una disgrazia per il Venezuela e ritenendo che l’intervento di Trump non abbia portato benefici. La vicenda riflette le tensioni politiche e le complicate dinamiche internazionali che interessano il paese sudamericano.

Guillermo Mariotto, stilista e giudice di Ballando con le Stelle di origini italo-venezuelane, ha commentato all'Adnkronos l'arresto di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores da parte delle forze statunitensi. "Prima o poi doveva finire. Il governo di Maduro è una disgrazia per il Paese, lo distrugge e riduce un popolo alla sofferenza. Dopo vent'anni, spero che torni la democrazia, quella vera. La socialdemocrazia non ha funzionato". Mariotto, che ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, evidenzia come il regime chavista abbia precipitato il Venezuela in una profonda crisi di miseria e fame, con una classe dirigente inadeguata responsabile del dramma del popolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

