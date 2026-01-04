Venezuela festeggiamenti nel sud della Florida per la cattura di Maduro

Nel sud della Florida, la comunità venezuelana ha festeggiato l’operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. I residenti hanno espresso la loro speranza di un cambiamento politico, celebrando con canti e bandiere. Questa manifestazione riflette l’attenzione internazionale e l’importanza delle vicende politiche in Venezuela per la comunità venezuelana all’estero.

I venezuelani nel sud della Florida hanno cantato “libertà” e drappeggiato bandiere sulle spalle per celebrare l’operazione militare statunitense per catturare il presidente Nicolas Maduro e rimuoverlo dal Paese. Era, per loro, “un risultato straordinario” che desideravano da anni. Ma quello che sta succedendo ha anche portato molti a chiedersi cosa accadrà dopo per la loro patria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

