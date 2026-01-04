Venezuela Elli FI | Inaccettabile che Pd difenda un regime illegale e antidemocratico

Raimondo Elli di Forza Italia Rimini ha commentato la posizione di un esponente del Pd riminese, definendo inaccettabile la sua difesa di un regime considerato illegale e antidemocratico come quello di Maduro in Venezuela. La dichiarazione sottolinea la preoccupazione per il sostegno a un regime controverso e l’importanza di mantenere posizioni chiare e responsabili su questioni di rilevanza internazionale.

