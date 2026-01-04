Venezuela dopo Maduro la festa e l’intervista virale

Dopo le tensioni che hanno coinvolto il Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, si apre un dibattito sulla legittimità dell’intervento statunitense. La situazione solleva interrogativi sui motivi delle potenze straniere, in particolare Cina e Russia, e sul futuro politico del paese. Un episodio che ha suscitato reazioni globali e acceso discussioni sulla stabilità e la sovranità venezuelana.

(Adnkronos) – "I cinesi e i russi cosa volevano?". L'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro, alimenta una discussione generale sulla legalità e la correttezza dell'azione americana. In sintesi, gli schieramenti sono due. La rimozione di un dittatore, che deteneva il potere dopo elezioni giudicate illegittime da gran parte .

Venezuelani in festa a Santiago del Cile dopo la cattura di Nicolás Maduro - Le strade di Santiago sono state teatro di reazioni immediate dopo la notizia della cattura di Nicolás Maduro. ilmessaggero.it

Chi è Delcy Rodriguez, la fedelissima di Maduro che guiderà il Venezuela: per 20 anni figura di spicco del chavismo - Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady ... msn.com

Donald Trump dopo la conferenza stampa su Maduro e il Venezuela sfoggia una cravatta completamente blu. Ma perché lo fa Di solito siamo abituati a vederlo con cravatte rosse: e dalla psicologia sociale e dei colori sappiamo che il rosso è fortemente appr - facebook.com facebook

Venezuela - Usa, le news di oggi dopo l’attacco di Trump - la Repubblica x.com

