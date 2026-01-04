Venezuela, Conte “Ci avviciniamo al Far West mondiale”.

L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela solleva preoccupazioni sulla stabilità del diritto internazionale. Secondo il ministro italiano Conte, si tratta di un episodio che avvicina il mondo a un contesto simile al Far West, evidenziando rischi e conseguenze di un'azione unilaterale. Questa situazione sottolinea l'importanza di rispettare i principi diplomatici e le norme internazionali per mantenere un equilibrio globale.

ROMA (ITALPRESS) – L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela costituisce “un precedente pericoloso. Non esiste più il diritto internazionale”. Lo afferma il presidente del M5S Giuseppe Conte, a Dieci Minuti, su Rete 4. “Il diritto internazionale, i principi e le regole o si riconoscono sempre o non valgono mai – prosegue -. Perchè per gli Usa non dovrebbero valere e per altri player armati fino ai denti sì? Vale la legge del più forte? Siamo più indifesi e vulnerabili, ci stiamo avvicinando al Far West mondiale”. Quello di Maduro era “un regime illiberale, io come Presidente del Consiglio a nome dell’Italia non gli ho mai riconosciuto legittimità democratica – sottolinea Conte -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

