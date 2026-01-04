Venezuela Conte Ci avviciniamo al Far West mondiale
L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela solleva preoccupazioni sulla stabilità del diritto internazionale. Secondo il ministro italiano Conte, si tratta di un episodio che avvicina il mondo a un contesto simile al Far West, evidenziando rischi e conseguenze di un'azione unilaterale. Questa situazione sottolinea l'importanza di rispettare i principi diplomatici e le norme internazionali per mantenere un equilibrio globale.
ROMA (ITALPRESS) – L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela costituisce “un precedente pericoloso. Non esiste più il diritto internazionale”. Lo afferma il presidente del M5S Giuseppe Conte, a Dieci Minuti, su Rete 4. “Il diritto internazionale, i principi e le regole o si riconoscono sempre o non valgono mai – prosegue -. Perchè per gli Usa non dovrebbero valere e per altri player armati fino ai denti sì? Vale la legge del più forte? Siamo più indifesi e vulnerabili, ci stiamo avvicinando al Far West mondiale”. Quello di Maduro era “un regime illiberale, io come Presidente del Consiglio a nome dell’Italia non gli ho mai riconosciuto legittimità democratica – sottolinea Conte -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Allarme influenza: "Ci avviciniamo al picco, mentre arretra il Covid"
Leggi anche: Ucraina, Tump: “Ci avviciniamo a un accordo”. Zelensky: “potremmo avere un referendum”
Venezuela, Conte “Ci avviciniamo al Far West mondiale”.
Venezuela, Conte “Ci avviciniamo al Far West mondiale” - ROMA (ITALPRESS) – L’attacco degli Stati Uniti in Venezuela costituisce “un precedente pericoloso. toscanamedianews.it
L’ex presidente del Consiglio e attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto con durezza in merito alla militare operazione statunitense in Venezuela, culminata con l’attacco e la cattura del presidente Nicolás Maduro da parte delle for - facebook.com facebook
Il Venezuela festeggia la caduta del bastardo. Ma Conte, Shlein, Bonelli e pro Pal vanno in piazza per Maduro. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.