Venezuela come si è arrivati all' arresto di Maduro e le mosse di Trump | l' escalation tra Caracas e Washington

Il trasferimento di Nicolás Maduro nel Metropolitan Detention Center di New York rappresenta un momento chiave nell’evoluzione delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente escalation diplomatica e politica, influenzato dalle mosse dell’amministrazione Trump. Analizzare le cause e le conseguenze di questa situazione permette di comprendere meglio le dinamiche tra Caracas e Washington e il loro impatto sulla regione.

Come siamo arrivati all’attacco in Venezuela - La campagna di pressione di Trump contro il regime di Maduro va avanti da mesi: capiamo cos'è successo finora, e perché ... ilpost.it

la Repubblica. . Gli elicotteri americani sono arrivati in vista del rifugio presidenziale non appena il bombardamento è iniziato. Sono mezzi modificati per essere invisibili e silenziosi, macchie nere che scivolano nell’oscurità. Per il grande blitz sul Venezuela pe - facebook.com facebook

Il momento in cui l'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono arrivati, affiancati da agenti federali all'edificio della DEA a New York City #Maduro #madurocaptured #MaduroCapturado #VenezuelaLibre #Trump #NYC #Venez x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.