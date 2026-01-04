Venezuela almeno 40 morti dopo l' attacco Usa Amnesty International | Gravi rischi per i diritti umani

Un attacco statunitense contro il Venezuela ha causato almeno 40 vittime, tra militari e civili, nelle prime ore di sabato. Amnesty International ha evidenziato i gravi rischi per i diritti umani derivanti da questa azione. La situazione evidenzia le tensioni internazionali e le implicazioni sulla stabilità regionale, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani nel paese.

Almeno 40 persone sono rimaste uccise nell'attacco statunitense contro il Venezuela avvenuto nelle prime ore di sabato, tra cui militari e civili, secondo quanto riferito da un alto funzionario venezuelano che ha parlato in condizione di anonimato. Lo riporta il New York Times. Donald Trump, intervenuto sabato su Fox News, ha detto che nessun soldato americano è rimasto ucciso.

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro' - Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraff ... ansa.it

Venezuela, almeno 40 morti dopo l'attacco Usa. Amnesty International: "Gravi rischi per i diritti umani" - Amnesty esorta il governo degli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale, a dare priorità alla protezione della popolazione civile e a garantire i diritti umani di tutte le persone private d ... gazzettadelsud.it

#NEWS - #Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco #Usa. #Cina: 'Liberate immediatamente #Maduro' Il presidenze venezuelano e la moglie #CiliaFlores nel carcere di #Brooklyn di #NewYork. Entrambi sono sbarcati dall'aereo ammanettati, scortati da deci x.com

Ieri gli Stati Uniti hanno condotto l'operazione militare "Absolute Resolve" in Venezuela, portando alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores. Almeno 40 persone, tra civili e militari venezuelani, sono rimaste uccise durante l'attacco - facebook.com facebook

