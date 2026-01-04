Venezuela ad Amsterdam manifestanti in piazza contro l' attacco americano

A Amsterdam, si sono svolte manifestazioni pacifiche contro l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela e l'arresto di Nicolás Maduro. Centinaia di persone hanno espresso il loro dissenso, evidenziando la preoccupazione per la situazione politica nel Paese sudamericano. La protesta ha sottolineato il desiderio di mantenere il dialogo e la stabilità nella regione, senza ricorrere a interventi militari o azioni unilaterali.

Centinaia di manifestanti hanno protestato domenica ad Amsterdam contro l’operazione statunitense in Venezuela e la cattura del presidente del Paese, Nicolás Maduro. La manifestazione, organizzata da diversi gruppi d’azione, si è tenuta di fronte al consolato statunitense nella città olandese. La polizia non ha segnalato alcun incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, ad Amsterdam manifestanti in piazza contro l'attacco americano Leggi anche: Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: "Stop all'imperialismo americano" | VIDEO Leggi anche: Bologna, presidio in piazza Nettuno contro l’attacco Usa al Venezuela Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, ad Amsterdam manifestanti in piazza contro l'attacco americano - (LaPresse) Centinaia di manifestanti hanno protestato domenica ad Amsterdam contro l'operazione statunitense in Venezuela e la cattura ... stream24.ilsole24ore.com

Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione "contro l'aggressione imperialista degli Usa" - Dopo l’attacco militare degli Stati Uniti avvenuto nella notte e la cattura del presidente della Repubblica Bolivariana ... bolognatoday.it

Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco - Lo gridano in coro trecento manifestanti in un presidio in piazza del Nettuno, condannando "il rapimento del presidente Nicolás Maduro e l’aggressione imperialista statuni ... msn.com

Sharing TV Europa. . ULTIM’ORA Cuba accusa gli Stati Uniti di un attacco “criminale” contro il Venezuela. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato pubblicamente l’azione americana, parlando di “terrorismo di Stato” e chiedendo una risposta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.