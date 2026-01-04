A La Guaira, Venezuela, domenica i residenti hanno esaminato le macerie di un condominio gravemente danneggiato, un giorno dopo l’intervento militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. L’episodio evidenzia le tensioni e le conseguenze di eventi geopolitici nella regione, lasciando la comunità locale a fronteggiare le conseguenze di un’operazione militare in un contesto di instabilità.

Domenica i residenti hanno setacciato le macerie di un edificio gravemente danneggiato nello stato venezuelano di La Guaira, un giorno dopo la deposizione e la cattura del presidente Nicolás Maduro durante un’operazione militare statunitense. L’edificio residenziale di Catia la Mar si trova nei pressi di un complesso militare. Le famiglie con case danneggiate dalle esplosioni durante l’operazione che ha catturato Maduro e sua moglie stavano ancora ripulendo i detriti. Sabato, Maduro è arrivato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali dopo essere stato catturato in un’audace operazione militare notturna che, secondo il presidente Donald Trump, avrebbe indotto gli Stati Uniti a “governare” il paese sudamericano e a sfruttare le sue vaste riserve di petrolio per venderle ad altre nazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, a La Guaira i residenti frugano tra le macerie di un condominio danneggiato durante l'attacco

