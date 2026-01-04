Veganuary è partita la sfida del gennaio vegan Ecco quanti italiani si dichiarano vegani

Il Veganuary, la sfida di adottare un’alimentazione vegana nel mese di gennaio, sta crescendo anche in Italia. Sempre più persone scelgono di partecipare, motivati da ragioni etiche, salutistiche o semplicemente dalla volontà di rinnovarsi dopo le festività. Questo movimento globale invita a sperimentare un mese senza prodotti di origine animale, contribuendo a sensibilizzare su temi di benessere, sostenibilità e rispetto per gli animali.

Roma, 4 gennaio 2025 – Le motivazioni spaziano dalla scelta etica alla curiosità, fino al desiderio di un ‘reset’ dopo le grandi abbuffate delle festività: crescono di anno in anno, nel mondo, i partecipanti al Veganuary, il movimento globale che invita ad abbandonare – per l’intero mese di gennaio – gli alimenti di origine animale e adottare un regime alimentare 100% vegan. Secondo i dati rilasciati dall’istituto di ricerca YouGov al termine dell’edizione 2025, un anno fa oltre il 2% della popolazione italiana ha partecipato attivamente all’iniziativa e il 30% ne ha sentito parlare. Dal 2015 – data di lancio della campagna nel Regno Unito – si stima che più di 2 milioni di persone, nel mondo, abbiano accettato la sfida, grazie anche al supporto di numerose organizzazioni no-profit (in Italia, l’associazione Essere Animali) e alla partecipazione di decine di brand e catene della ristorazione in qualità di partner. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

