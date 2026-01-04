Vaticano | Leone XIV riceve Gualtieri confronto su supporto a persone svantaggiate oltre Giubileo

Oggi, il Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presso il Vaticano. La visita si è concentrata sul supporto alle persone svantaggiate e sulle iniziative in vista del Giubileo. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le istituzioni ecclesiastiche e civili per approfondire temi di solidarietà e inclusione.

Oggi pomeriggio, Papa Leone XIV ha accolto in udienza privata presso il Vaticano il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Durante questo incontro, il primo cittadino ha avuto l'opportunità di donare generi alimentari non facilmente reperibili, destinati a chi vive in condizioni di indigenza, e un presepe, realizzato all'interno di un tronco, creato da alcuni detenuti dell'istituto penitenziario di Rebibbia, i quali sono coinvolti nelle attività di falegnameria all'interno dell'istituto. Questo gesto è avvenuto in un momento simbolico, in quanto è stata aperta una Porta Santa in occasione del Giubileo della Speranza, che si concluderà il prossimo 6 gennaio.

Rocca da Papa Leone, il video dell'incontro in Vaticano x.com

Incontro, oggi, nel Palazzo Apostolico Vaticano, tra papa Leone XIV e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Inoltre, papa Leone XIV, ha anche ricevuto in udienza il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Credit Vatican Media - facebook.com facebook

