Enrico Varriale commenta positivamente la vittoria del Milan contro il Cagliari, conseguita con un gol di Rafael Leao, che permette ai rossoneri di tornare in testa alla classifica. La partita, conclusa 1-0, segna un buon inizio per il 2026 dei rossoneri, che consolidano le proprie ambizioni di vertice nel campionato.

Enrico Varriale, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare il suo pensiero sula partita di ieri fra Cagliari e Milan, finita 1-0 per i rossoneri grazie ad un gol di Rafael Leao, il 6 della stagione 25-26. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Varriale: "Comincia bene il 2026 del Milan che supera il Cagliari e torna in vetta"

