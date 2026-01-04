Variante Statale 71 l’ira di Melasecche | Progetto fermo inaccettabile

La variante Statale 71 a Castiglione del Lago rimane al centro del dibattito, dopo le dichiarazioni di Melasecche che definisce il progetto “inaccettabile” e fermo. L’opera, ritenuta fondamentale per migliorare la mobilità nella zona del Trasimeno, continua a suscitare discussioni tra le istituzioni e la comunità locale, evidenziando le criticità e le attese legate alla sua realizzazione.

Torna a far discutere la realizzazione della variante alla SS71 a Castiglione del Lago, opera considerata strategica per la mobilità del Trasimeno. A sollevare il caso è Enrico Melasecche, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vicepresidente della Commissione Infrastrutture, che punta il dito contro l’attuale amministrazione regionale e locale denunciando uno stallo che durerebbe ormai da tre anni. Secondo l’ex assessore alle Infrastrutture, è "inaccettabile" che "il progetto sia fermo nonostante la cerimonia solenne di consegna del piano cantierabile e dei relativi finanziamenti sia avvenuta già da tempo, dopo un decennio di inerzia burocratica superato grazie all’impegno della precedente giunta di centrodestra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

