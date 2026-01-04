Vanoli racconta la verità su Moise Kean | Per motivi di legge non si poteva più rimandare

Paolo Vanoli, nel commentare la recente vittoria della Fiorentina contro la Cremonese, ha affrontato anche la questione relativa a Moise Kean. Il tecnico ha spiegato che, per motivi di legge, non si poteva più rimandare la discussione su alcune decisioni riguardanti il calciatore. Questa dichiarazione chiarisce la posizione ufficiale e le circostanze che hanno portato alle recenti evoluzioni intorno alla situazione di Kean.

La Fiorentina rincuora Commisso: il gesto dopo la vittoria e il retroscena su Kean. Vanoli litiga con i tifosi - La Fiorentina stende la Cremonese all'ultimo respiro grazie a Kean: il clamoroso retroscena rivelato da Vanoli e cosa ha fatto Commisso al triplice fischio. sport.virgilio.it

Fiorentina, Vanoli esplode: "Kean? Inutile buttare m***a su questi casi". Poi parla del mercato - Un colpo dal mercato e la prima vittoria del 2026, per cercare di dare un senso alla stagione e invertire il trend orripilante in classifica. tuttomercatoweb.com

Non è la vigilia che la Vanoli Basket Cremona avrebbe voluto vivere, ma è quella che racconta meglio il momento. La sfida di domenica 21 dicembre alle ore 18 al... Leggi tutto - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.