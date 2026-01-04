Vandalismi a Capodanno | Fontana rotta e panchina imbrattata Che divertimento c' è?
Un lettore segnala che, durante Capodanno, vicino al parco delle 4 stagioni, alcuni vandali hanno rotto la fontana e imbrattato una panchina. Un comportamento che danneggia l’ambiente pubblico e crea disagio per la comunità. È importante sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi comuni e promuovere un comportamento civile, soprattutto durante le festività.
Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: “Vicino al parco delle 4 stagioni, i vandali a capodanno si sono divertiti a rompere la fontana ed imbrattare la panchina, divertimento stupido per ragazzi deficienti. Mi chiedo che divertimento c'è?”.Ciro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
