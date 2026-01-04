Vandalismi a Capodanno | Fontana rotta e panchina imbrattata Che divertimento c' è?

Da forlitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore segnala che, durante Capodanno, vicino al parco delle 4 stagioni, alcuni vandali hanno rotto la fontana e imbrattato una panchina. Un comportamento che danneggia l’ambiente pubblico e crea disagio per la comunità. È importante sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi comuni e promuovere un comportamento civile, soprattutto durante le festività.

Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: “Vicino al parco delle 4 stagioni, i vandali a capodanno si sono divertiti a rompere la fontana ed imbrattare la panchina, divertimento stupido per ragazzi deficienti. Mi chiedo che divertimento c'è?”.Ciro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

vandalismi a capodanno fontana rotta e panchina imbrattata che divertimento c 232

© Forlitoday.it - Vandalismi a Capodanno: "Fontana rotta e panchina imbrattata. Che divertimento c'è?"

Leggi anche: Imbrattata di nero la panchina dedicata a Maria Luigia Borrelli

Leggi anche: Forlì che brilla, parte il conto alla rovescia per il Capodanno in piazza. "Tantissima attesa. Sarà una serata di sano divertimento"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

vandalismi capodanno fontana rottaVandalismi a Capodanno: "Fontana rotta e panchina imbrattata. Che divertimento c'è?" - Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: “Vicino al parco delle 4 stagioni, i vandali a capodanno si sono divertiti a rompere la fontana ed imbrattare la panchina, divertimento stupido per ... forlitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.