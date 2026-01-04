Vandalismi a Capodanno | Fontana rotta e panchina imbrattata Che divertimento c' è?

Un lettore segnala che, durante Capodanno, vicino al parco delle 4 stagioni, alcuni vandali hanno rotto la fontana e imbrattato una panchina. Un comportamento che danneggia l’ambiente pubblico e crea disagio per la comunità. È importante sensibilizzare sull’importanza di rispettare gli spazi comuni e promuovere un comportamento civile, soprattutto durante le festività.

Capodanno, indagini su esplosioni e vandalismi a Fiesole. Acquisiti filmati delle telecamere. Botti lanciati ad altezza d'uomo. Cestini scoppiati. - facebook.com facebook

Capodanno, indagini su esplosioni e vandalismi a Fiesole. Acquisiti filmati delle telecamere. Botti lanciati ad altezza d'uomo. Cestini scoppiati #ANSA x.com

