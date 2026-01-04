Nella mattinata di ieri, i residenti di Paina hanno affisso uno striscione nelle vicinanze di un centro commerciale e dell’accesso alla Valassina, per denunciare i danni causati dai vandali nel cantiere locale. Un gesto semplice ma chiaro, volto a sottolineare l’importanza di rispettare gli spazi pubblici e a sensibilizzare la comunità sui danni provocati da atti di vandalismo.

Uno striscione preparato dai cittadini per dire no ai vandali. È apparso nella mattinata di ieri ed era davvero impossibile non vederlo: i residenti del quartiere di Paina hanno voluto manifestare a tutti la loro rabbia e la loro unità collocandolo nelle immediate vicinanze di un centro commerciale e della strada di accesso alla Valassina. In quella posizione lo striscione è stato notato da migliaia di persone. Chissà se il messaggio è stato letto anche dai vandali che, ormai da qualche tempo, si divertono nel cantiere del centro sportivo: "Di notte vandali, di giorno conigli. Paina non si piega". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Vandali conigli". Striscione contro i danni al cantiere

