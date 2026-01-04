Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni vandali hanno danneggiato le porte di alcune stanze dell’Orto di San Matteo a Castelfranco, causando danni alle strutture. Durante l’episodio sono state anche rubate bottiglie di alcolici. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e valutare i danni subiti dalla struttura.

CASTELFRANCO Un gruppetto di vandali ha spaccato le porte di alcuni locali dell’Orto di San Matteo. E’ successo nella notte tra venerdì e ieri. La polizia locale sta effettuando le indagini e avrebbe già acquisito elementi utili all’individuazione dei responsabili attraverso le immagini di videosorveglianza della zona. I vandali hanno preso di mira soprattutto le stanze utilizzate dagli organizzatori del Lets Festival– facendo incetta di bottiglie di liquori e superalcolici – e del Palio dei barchini dove l’Associazione Palio custodisce oggetti e attrezzature che non trovano spazio nella sede di corso Bertoncini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali all’Orto di San Matteo. Danni alle porte delle stanze. Rubate le bottiglie degli alcolici

