Vandali a Giffoni imbrattato il murales di Baseman appena restaurato

A Giffoni Valle Piana, il murales di Gary Baseman, recentemente restaurato, è stato danneggiato da atti di vandalismo. L’opera, ancora in fase di recupero, è stata imbrattata da ignoti, suscitando preoccupazione tra le autorità e la comunità locale. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e tutelare il patrimonio culturale della zona.

Vandali in azione a Giffoni Valle Piana: ignoti, infatti, hanno imbrattato il murales di Gary Baseman appena restaurato e non ancora inaugurato.Il commento del sindaco di Giffoni, Antonio GiulianoCome Sindaco di Giffoni sento il dovere di intervenire con fermezza e chiarezza su quanto accaduto.

