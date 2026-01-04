valsa obiettivo europa a padova missione difficile

Modena Volley si prepara a riprendere il cammino nel campionato italiano dopo cinque giorni di recupero. Con l’obiettivo di migliorare la posizione in regular season, la squadra punta a qualificarsi per le coppe europee 2026/27. La sfida di Padova rappresenta un passaggio importante in questa fase, in cui ogni risultato conta per mantenere alta la corsa verso traguardi internazionali.

Cinque giorni per leccarsi le ferite e poi di nuovo in un tuffo senza fiato nel campionato, per una Modena Volley che ora ha un solo obiettivo: arrivare il più in alto possibile in regular season e, di conseguenza, provare a strappare una carta di qualificazione a una delle coppe europee 202627. Il campionato ricomincia da Padova, con l’attuale nona forza del campionato che si sta giocando da inizio stagione l’ottava piazza con Monza: per la Coppa Italia l’hanno spuntata i brianzoli, a fine febbraio chissà. La Kioene Arena è sempre un catino dove portare via tutti e tre i punti è un’impresa difficile, lo sa bene Modena che lo scorso anno perse 3-2 un match molto importante verso la fine del campionato, lo sa bene la Lube che in questa stagione ha perso sempre 3-2 in novembre, lo sa bene Luca Porro, l’ex di turno che per la prima volta incrocerà i bagher con la società che lo ha cresciuto nel campo che lo ha visto protagonista di tante battaglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

