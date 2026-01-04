Valentin Carboni Racing fumata bianca per il nuovo prestito | ecco perché ha scelto di tornare in Argentina

Valentin Carboni Racing ha deciso di tornare in Argentina attraverso un nuovo prestito, rifiutando offerte da due club di Serie A. La scelta riflette una strategia di sviluppo e crescita personale, con l’obiettivo di consolidare la propria carriera in un contesto più familiare. Questa decisione segna un passo importante nel percorso del giovane talento, che mira a migliorare le proprie performance e a valorizzare le esperienze internazionali.

di Giuseppe Colicchia rifiutando 2 club di Serie A. Il futuro immediato di Valentin Carboni sarà lontano da Milano, ma sotto l’ala protettrice di una leggenda della storia nerazzurra. Il talentuoso trequartista mancino, di proprietà dell’ Inter, è pronto a trasferirsi ufficialmente al Racing Avellaneda, storico club argentino presieduto oggi dal “Principe” Diego Milito, indimenticato eroe del Triplete. L’operazione, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stata definita sulla base di un prestito annuale secco, senza alcun diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Valentin Carboni Racing, fumata bianca per il nuovo prestito: ecco perché ha scelto di tornare in Argentina Leggi anche: Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito Leggi anche: Valentin Carboni verso l’addio al Genoa, prestito interrotto e futuro in Argentina: tutte le novità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, Carboni a un passo dal Racing: la situazione; TyC Sports - Valentin Carboni dice sì al Racing: c'è ottimismo. Affare in prestito. Inter, Carboni a un passo dal Racing: la situazione - Il ritorno all'Inter, tuttavia, è sempre stato destinato per essere temporaneo, momentaneo, con la soluzione argentina del Racing che ha preso sempre più piede nelle ultime ore dopo i vari contatti ... msn.com

Romano – Valentin Carboni al Racing, ‘here we go’: i dettagli dell’operazione - Valentin Carboni dice addio al Genoa a metà stagione: è fatta per il suo passaggio al Racing, ecco i dettagli dell'operazione ... msn.com

TyC Sports – Accordo Inter-Racing per Valentin Carboni! Decisivo Milito, novità su formula e dettagli - Si sbilancia TyC Sports in Argentina: accordo trovato tra Inter e Racing per Valentin Carboni per la stagione 2026 ... msn.com

Valentin #Carboni passa al #Racing Avellaneda: il classe 2005 di proprietà dell'#Inter torna in Argentina con la formula del prestito secco annuale. @FabrizioRomano - facebook.com facebook

Valentin Carboni al Racing Avellaneda: accordo raggiunto. L'argentino classe 2005 resterà alla corte del club di Diego Milito per un anno senza alcun diritto di riscatto. Sarà un prestito secco @TyCSports x.com

