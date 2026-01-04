Valdarno Aretino nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali

Il Valdarno Aretino ha ottenuto una rappresentanza nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana. Questa presenza conferma l’importanza del territorio nel processo decisionale regionale e rappresenta un’opportunità per rafforzare il dialogo tra enti locali e istituzioni. La partecipazione nel Consiglio permette di discutere e affrontare le questioni di interesse del Valdarno Aretino, contribuendo allo sviluppo e alla tutela delle comunità locali.

Arezzo, 04 gennaio 2026 – Il Valdarno Aretino avrà una propria rappresentanza nel nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana. L'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Arezzo, riunitasi il 30 dicembre 2025 e convocata dal presidente Alessandro Polcri, ha infatti designato il sindaco di Cavriglia Leonardo Degli Innocenti o Sanni come membro effettivo e il sindaco di Bucine Paolo Nannini come supplente per l'ambito valdarnese. La designazione rientra nel percorso previsto dalla legge regionale n. 26 del 2025, che disciplina la composizione del CAL, organo consultivo chiamato a rappresentare Comuni e Province nel rapporto con la Regione Toscana.

