Vai a Sanremo? | Gerry Scotti provoca Samira in diretta la risposta spiazza tutti

Durante la puntata de La Ruota della Fortuna del 3 gennaio 2026, Gerry Scotti ha sollevato una domanda su Sanremo, rivolta a Samira Lui. La risposta della conduttrice ha catturato l’attenzione del pubblico, contribuendo a chiarire alcune voci recenti sul suo possibile coinvolgimento all’evento. L’interazione tra i due ha suscitato interesse e ha offerto uno sguardo diretto sulle discussioni che circondano questa edizione del festival.

Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri 3 gennaio 2026, Gerry Scotti ha fatto una domanda alla sua co-conduttrice Samira Lui, affrontando direttamente una delle voci di gossip televisivo più insistenti delle ultime settimane: la sua possibile presenza a Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti. Nel corso della serata, Gerry Scotti ha deciso di affrontare direttamente l’argomento Sanremo con una domanda diretta: “Ho sentito che andrai a Sanremo con Carlo Conti”. La risposta di Samira Lui ha spiazzato il pubblico in studio e i telespettatori a casa. La giovane conduttrice ha infatti smentito categoricamente le voci che circolavano da tempo, spiegando che per lei essere al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna rappresenta già il suo Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Vai a Sanremo?”: Gerry Scotti provoca Samira in diretta, la risposta spiazza tutti Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui. Carmen batte tutti Leggi anche: Carlo Conti vorrebbe Samira Lui co-conduttrice a Sanremo 2026, l’indiscrezione sulla showgirl che affianca Gerry Scotti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Vai a Sanremo con Conti?”, lei replica e spiazza tutti; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: “Mi hai fatto emozionare”. Poi il miracolo della campionessa; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: Una foto appena sveglia, la richiesta al fidanzato Luigi; La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: C'è qualcuno che ti bacia?. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Vai a Sanremo con Conti?”, lei replica e spiazza tutti - Gerry Scotti solletica Samira Lui nella puntata di sabato 3 gennaio 2025 de La Ruota della Fortuna in merito alla sua presenza a Sanremo, lei replica decisa. libero.it

