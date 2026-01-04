Va all’ospedale due volte ma la dimettono poi Letizia muore all’improvviso mentre è in vacanza | Orribile

Una tragica perdita ha colpito la famiglia di Letizia, deceduta improvvisamente durante una vacanza all’estero, nonostante due visite all’ospedale e successiva dimissione. La sua scomparsa, avvenuta in circostanze inaspettate, ha lasciato sgomento e domande senza risposta. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione medica e di un’attenzione particolare alla salute, anche fuori dai confini nazionali.

La tragedia si è consumata lontano dall'Italia, durante una vacanza che avrebbe dovuto segnare l'inizio del nuovo anno. Letizia Ciampi, 47 anni, originaria di Firenze, è morta a Fuerteventura dopo essere stata dimessa due volte dall'ospedale dell'isola. Ai medici aveva riferito forti dolori al petto e difficoltà respiratorie, ma i sintomi sarebbero stati inizialmente ricondotti a una condizione di stress, senza ulteriori approfondimenti immediati. La donna era arrivata alle Canarie il 31 dicembre, con l'intenzione di trascorrere il Capodanno insieme a un amico che la stava aspettando. Poche ore dopo l'atterraggio, però, il suo stato di salute ha iniziato a peggiorare in modo evidente, trasformando il viaggio in un dramma improvviso e ancora pieno di interrogativi.

