USA scelta Rodriguez per la gestione dell’industria petrolifera venezuelana

Gli Stati Uniti hanno scelto Rodriguez per la gestione dell’industria petrolifera venezuelana, segnando una svolta nella politica energetica del paese. Secondo un’analisi del New York Times, questa decisione riflette una strategia volta a riorganizzare il settore e a instaurare nuovi assetti di mercato. La situazione in Venezuela resta complessa, ma l’intervento statunitense indica una volontà di influenzare il futuro dell’industria petrolifera locale.

Gli USA hanno già ben chiaro come gestire il nuovo corso del Venezuela. Il New York Times (Nyt) ha fatto una ricostruzione di quanto accaduto in Venezuela. Da settimane le autorità americane avrebbero individuato nella vice presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, un candidato accettabile per sostituire il presidente Nicolas Maduro. Questo almeno in un primo momento. A impressionare i collaboratori del presidente Donald Trump sarebbe stata la sua gestione dell’industria petrolifera venezuelana. Gli intermediari avrebbero convinto l’amministrazione Usa sull’affidabilità di Rodriguez per la protezione e il sostegno dei futuri investimenti energetici americani nel paese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

