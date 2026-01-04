Uomini e Donne e Amici tornano nel 2026 | ecco date e orari

Uomini e Donne e Amici riprenderanno le trasmissioni nel 2026, con date e orari già comunicati. Dopo la pausa natalizia, i programmi torneranno a essere parte del palinsesto di Canale 5, offrendo nuovamente intrattenimento e aggiornamenti ai loro spettatori. Di seguito, le informazioni utili per seguire al meglio le nuove puntate e non perdere gli appuntamenti con i protagonisti di questi show.

Lo stop natalizio è quasi finito e i fan possono tirare un sospiro di sollievo: Uomini e Donne e Amici stanno per tornare nel pomeriggio di Canale 5. La ripartenza fissata per mercoledì 7 gennaio 2026 riaccenderà storie, sfide e nuove dinamiche. Come sempre, Maria De Filippi guiderà i suoi programmi più seguiti con ritmo e curiosità. In tanti aspettano risposte e colpi di scena, e la stagione riparte promettendo emozioni forti. Flavio Ubirti verso la scelta: ecco cosa aspettarsi al ritorno Quando torna Uomini e Donne nel 2026. Uomini e Donne riparte mercoledì 7 gennaio alle 14:45. Il dating show riapre le porte ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

