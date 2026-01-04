Uno Bianca strage al Pilastro 35 anni fa | la commemorazione

Il 35° anniversario della strage di Uno Bianca al Pilastro ricorda le tre vittime, i carabinieri Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, assassinati dai fratelli Savi. Un momento di riflessione per ricordare un episodio tragico della storia italiana, che ha segnato profondamente la comunità e le forze dell’ordine. La commemorazione invita alla memoria e al rispetto per il sacrificio di chi ha perso la vita in servizio.

Trentacinque anni fa morivano sotto i colpi dei fratelli Savi Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, i tre carabinieri vittime della strage della Uno Bianca al Pilastro . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, strage al Pilastro 35 anni fa: la commemorazione Leggi anche: 35 anni fa la strage all’istituto Salvemini: 12 studenti morti sotto le macerie della scuola Leggi anche: Monreale, 39 anni fa l’omicidio mafioso del carabiniere Giaccone: la commemorazione al cimitero Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Uno bianca, domenica il 35° anniversario della strage del Pilastro; Bologna, a 35 anni dalla strage del Pilastro un cineforum con il documentario Mirare allo Stato; L’Uno Bianca e la strage del Pilastro: “Dopo 35 anni ancora in cerca di verità”; Uno Bianca, proroga delle indagini. Familiari delle vittime: Ci sono punti forti su cui lavorare. 35 anni dalla strage del Pilastro: Bologna ricorda i carabinieri uccisi dalla Uno Bianca - A 35 anni dal tragico agguato del 4 gennaio 1991 , la comunità si stringe nel ricordo di Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. livingcesenatico.it

Tre carabinieri falciati a colpi di pistola: 35 anni fa l’agguato della Uno bianca - Il 4 gennaio 1991 una pattuglia dell’Arma viene sterminata nel quartiere Pilastro durante uno dei più efferati attacchi della banda ... giornalelavoce.it

Uno Bianca, proroga delle indagini. Familiari delle vittime: "Ci sono punti forti su cui lavorare" - Domani la commemorazione dell'eccidio del Pilastro dove, il 4 gennaio di 35 anni fa, furono uccisi tre giovani carabinieri ... rainews.it

#accaddeoggi - In un quartiere periferico di Bologna, la Banda della Uno Bianca compì una strage che racconta uno dei capitoli più oscuri della storia criminale italiana del dopoguerra #ilmamilio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.