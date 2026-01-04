Uno Bianca strage al Pilastro 35 anni fa | la commemorazione

Il 35° anniversario della strage di Uno Bianca al Pilastro ricorda le tre vittime, i carabinieri Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, assassinati dai fratelli Savi. Un momento di riflessione per ricordare un episodio tragico della storia italiana, che ha segnato profondamente la comunità e le forze dell’ordine. La commemorazione invita alla memoria e al rispetto per il sacrificio di chi ha perso la vita in servizio.

Trentacinque anni fa morivano sotto i colpi dei fratelli Savi Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, i tre carabinieri vittime della strage della Uno Bianca al Pilastro  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

