Uno Bianca l’inchiesta bis | Nuovi testimoni e identikit Ucciso chi sapeva troppo Ora dite la verità sui complici

L’inchiesta sulla Uno Bianca si approfondisce con nuovi testimoni e dettagli sugli identikit. Sono emerse testimonianze che potrebbero svelare aspetti ancora oscuri della vicenda, compresi i motivi dietro l’uccisione di Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, giovani vittime di quella tragica notte del 1991. La ricerca della verità sui complici continua, per fare luce su uno dei capitoli più complessi della cronaca italiana.

Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini avevano poco più di vent'anni quando furono assassinati al Pilastro, la sera del 4 gennaio 1991, dalla banda della Uno Bianca. Erano tre carabinieri in servizio a Bologna. LA COMMEMORAZIONE. Oggi, nel 35esimo anniversario, la commemorazione in omaggio al loro sacrificio, che sarà ricordato dalla Legione carabinieri Emilia-Romagna, dal Comune e dall'associazione dei familiari delle vittime della Uno Bianca. Alle 11 la messa nella chiesa di Santa Caterina da Bologna in via Dino Campana, a seguire la deposizione delle corone al monumento di via Casini.

