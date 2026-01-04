Uno Bianca commemorazione per la strage al Pilastro di 35 anni fa | Ancora senza verità

Il 4 gennaio 1991 si verificava la strage al Pilastro, costata la vita a tre carabinieri durante l’attacco della Uno Bianca. A 35 anni di distanza, la vicenda rimane ancora aperta, senza una piena ricostruzione dei fatti e senza verità definitiva. Questa commemorazione vuole ricordare quei momenti e riflettere sull’importanza di fare piena luce su una delle pagine più nere della criminalità in Italia.

Bologna, 4 gennaio 2026 - Oggi, trentacinque anni fa, morivano sotto i colpi dei fratelli Savi Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, i tre carabinieri vittime della strage della Uno Bianca al Pilastro. Una ricorrenza che, ogni anno, si commemora dove la vita si è spezzata. Questo è il primo anniversario dall’apertura della nuova caserma dei carabinieri nel quartiere, che si trova in via Casini a una manciata di metri dal monumento in memoria delle vittime dell’eccidio. La messa solenne. È gremita la solenne messa nella parrocchia di Santa Caterina, con la partecipazione delle massime autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

