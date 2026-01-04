Uno Bianca | 240mila pagine digitalizzate per cercare la verità

Il 4 gennaio ricorre il trentacinquesimo anniversario della strage del Pilastro, commessa dalla banda della Uno Bianca. In occasione della commemorazione dei tre giovani carabinieri, Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, sono stati digitalizzati 240mila documenti per approfondire e ricostruire quella tragica vicenda. Questa iniziativa mira a preservare la memoria e a favorire la ricerca della verità su uno dei capitoli più oscuri della nostra storia recente.

