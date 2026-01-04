Uno Bianca | 240mila pagine digitalizzate per cercare la verità
Il 4 gennaio ricorre il trentacinquesimo anniversario della strage del Pilastro, commessa dalla banda della Uno Bianca. In occasione della commemorazione dei tre giovani carabinieri, Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, sono stati digitalizzati 240mila documenti per approfondire e ricostruire quella tragica vicenda. Questa iniziativa mira a preservare la memoria e a favorire la ricerca della verità su uno dei capitoli più oscuri della nostra storia recente.
Trentacinque anni dopo la drammatica strage del Pilastro. Oggi, 4 gennaio, si è svolta la commemorazione dei tre giovani carabinieri, Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, trucidati dalla banda della Uno Bianca e, ancora una volta, il dolore dei familiari si è unito a un appello alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Uno Bianca, 30 anni dopo. I famigliari delle vittime: “Basta silenzi, continuiamo a cercare la verità”
Leggi anche: Uno Bianca, verso la verità: "Troppi aspetti nascosti. Ma all’armeria Fabio c’era"
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.