United Cup oggi Italia-Svizzera | orario e dove vedere i match degli azzurri

Oggi, domenica 4 gennaio, prende il via la United Cup 2026 con la sfida tra Italia e Svizzera. Gli azzurri scenderanno in campo in due incontri: Jasmine Paolini contro Belinda Bencic nel singolare femminile e Flavio Cobolli contro Stan Wawrinka nel singolare maschile. Di seguito le informazioni su orari e modalità di visione dei match degli italiani.

(Adnkronos) – Parte la United Cup 2026 e oggi, domenica 4 gennaio, tocca al primo match dell’Italia. Gli azzurri sfideranno subito la Svizzera, in un match che già si annuncia spettacolare per i campioni in campo: nel singolare femminile, Jasmine Paolini sfiderà Belinda Bencic, mentre nel maschile Flavio Cobolli se la vedrà con Stan Wawrinka. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

