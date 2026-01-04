Nella United Cup 2026 a Sydney, la Germania ha ottenuto una vittoria senza difficoltà contro l’Olanda nel match valido per il Gruppo F. Sascha Zverev ha conquistato il successo in due set contro Griekspoor, confermando la buona forma della squadra tedesca. La sfida si è svolta in un contesto di ritmo e precisione, senza grandi sorprese, riflettendo la solidità della nazionale tedesca in questa fase del torneo.

Tutto facile per la Germania nella sfida valida per il Gruppo F della United Cup 2026 in corso a Sydney. Alla Ken Rosewall Arena, i tedeschi si sono imposti con un netto 3-0 sull’Olanda, lanciando un segnale forte e chiaro in una competizione che avevano già conquistato nel 2024. C’era grande attesa per la prestazione del numero 3 del mondo Alexander Zverev e il tedesco non ha tradito le aspettative. Il nativo di Amburgo ha infatti risposto presente, firmando una vittoria autoritaria. Sascha ha superato Tallon Griekspoor (n.26 ATP) con il punteggio di 7-5 6-0 in appena 1 ora e 10 minuti. Il suo successo è arrivato dopo il punto già messo in cassaforte da Eva Lys (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, Zverev regola Griekspoor in due set. Germania perfetta contro l’Olanda a Sydney

