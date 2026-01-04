United Cup 2026 l’Italia battuta dalla Svizzera all’esordio | il 6 gennaio il secondo match con la Francia

L’Italia esordisce alla United Cup 2026 con una sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nel match di Perth. La gara, disputata alla Rac Arena il 4 gennaio, ha aperto il torneo nel gruppo C. Il secondo impegno della squadra italiana è previsto per il 6 gennaio, contro la Francia.

Perth, 4 gennaio 2026 – La Svizzera batte 2-1 l’Italia in un match del gruppo C della United Cup, disputato alla ‘Rac Arena’ di Perth oggi domenica 4 gennaio. A decidere l’incontro il doppio misto vinto dagli elvetici Belinda Bencic e Jakub Paul sugli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7. In precedenza, nei singolari, successi di Bencic su Jasmine Paolini per 6-4, 6-3 e Flavio Cobolli su Stan Wawrinka, con il punteggio di 6-4, 6-7 (2-7), 7-6 (7-4). Gli azzurri torneranno in campo il 6 gennaio contro la Francia. (Fonte Adnkronos) Foto SpositoFITP da supertennis. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

