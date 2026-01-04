Unitas Sciacca il girone di ritorno inizia con un punto d’oro a Marsala
L’Unitas Sciacca conclude la prima giornata del girone di ritorno in Eccellenza con un pareggio a Marsala. Un risultato che rappresenta un punto importante in un match equilibrato, segnando un avvio positivo nel prosieguo della stagione. La squadra si presenta compatta e determinata, pronta ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.
L’Unitas Sciacca torna da Marsala con un pareggio che vale più di un punto nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. Allo stadio “Lombardo Angotta” i neroverdi hanno chiuso sullo 0-0 una partita combattuta, mostrando compattezza, spirito di sacrificio e grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
