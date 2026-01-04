Un’Epifania a tutto jazz con Zanchini e Paggi

Il 6 gennaio, nell’ambito dell’ArtusiJazz Inverno ‘Um! Unlimited Music’, si terrà un doppio concerto con Zanchini e Paggi. L’evento, promosso dall’associazione ‘Dai de Jazz’ in collaborazione con vari Comuni della zona, rappresenta un’occasione per trascorrere l’Epifania ascoltando musica jazz in un contesto di convivialità e cultura. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti del genere.

Il giorno della Befana, con un doppio concerto, si chiuderà l' ArtusiJazz Inverno 'Um! Unlimited Music' promosso dall'associazione 'Dai de Jazz' in collaborazione coi Comuni di Santa Sofia, Galeata, Meldola, Bertinoro, Forlimpopoli e Forlì. Alle ore 11 alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli si terrà il concerto in 'Solo' di Simone Zanchini, tra i più interessanti e innovativi fisarmonicisti: virtuoso, curioso dei linguaggi e delle loro contaminazioni, Zanchini percorre i territori della musica, dalla classica al jazz, dal colto alla tradizione e alla sperimentazione con eccellente senso dell'improvvisazione.

