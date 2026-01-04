Una responsabilità portare la Fiamma Sono emozionata non capita sempre

Claudia Rossi, nota velaia anconetana, assume il ruolo di tedoforo il 4 gennaio ad Ancona, città di tappa della fiaccola olimpica. Questa responsabilità rappresenta un momento speciale, simbolo di un viaggio condiviso e di valori di solidarietà e sportività. Per lei, è un’occasione di emozione e rappresentanza, che sottolinea l’importanza di un gesto che unisce persone e città in un percorso verso i Giochi Olimpici.

Claudia Rossi, la Petite Terrible della vela anconetana, per una volta lascia il timone per assumere il ruolo di tedoforo, il 4 gennaio ad Ancona, città di tappa della fiamma olimpica che poi ripartirà in direzione di Milano e Cortina. Claudia Rossi, com’è nata l’idea di portare la fiamma olimpica? "In prima battuta sono stata contattata dal vicesindaco Giovanni Zinni che mi ha comunicato che aveva piacere di inserirmi tra i candidati, mi è stato mandato il link con il questionario, che prevedeva diverse risposte, il pregresso sportivo, i risultati raggiunti e perché mi sarebbe piaciuto essere tedoforo per la tappa di Ancona, che significato davo a questa iniziativa e perché avrebbero dovuto scegliere me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

